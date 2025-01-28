Silahlı saldırı düzenlenen araçtaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Uşak'ta seyir halindeki hafif ticari araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 12 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta meydana geldi. E. Karahan idaresindeki hafif ticari araca kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca tabancayla ateş açıldı.

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Ateş açılması sonucu araçta yolcu konumunda bulunan sürücünün oğlu Emirhan Karahan (12) ağır yaralandı. 12 yaşındaki çocuk babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 12 yaşındaki çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince olaya ilişkin 2 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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