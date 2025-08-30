Silahlı saldırı hazırlığındaydılar: Suç örgütüne eş zamanlı operasyon

Düzenleme: Kaynak: DHA
Silahlı saldırı hazırlığındaydılar: Suç örgütüne eş zamanlı operasyon

“Golani” adıyla bilinen suç örgütüne Bursa merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken örgüt liderinin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Bursa merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla organize suç örgütü “Golani” üyelerinin silahlı saldırı planları engellendi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube ekipleri, örgütün Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit etti.

6-ilde-suc-orgutu-golaniye-yonelik-ope-888492-264000.jpg

Soruşturma kapsamında, suç örgütünün lideri olan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kenan Özcan’ın yurt dışında bulunduğu ortaya çıktı. Özcan’ın, bir iş yerinin ortaklarına karşı silahlı saldırı düzenlemesi için suç ortağı A.K. üzerinden 250 bin TL karşılığında S.D. ve A.A.A.’ya talimat verdiği belirlendi.

6-ilde-suc-orgutu-golaniye-yonelik-ope-888494-264000.jpg

Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonlarda S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö. ve E.T. gözaltına alındı. Kaçan A.K. ise halen aranıyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Son Haberler
Milan hücum hattını Nkunku ile güçlendirdi
Milan hücum hattını Nkunku ile güçlendirdi
Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı
Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
Gülpınar’dan geleceğin mimarlarına destek
Gülpınar’dan geleceğin mimarlarına destek
Federasyon açıkladı: Milli sporcudan acı haber
Federasyon açıkladı: Milli sporcudan acı haber