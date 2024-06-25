Silahlı saldırıda 4 kişi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Silahlı saldırıda 4 kişi yakalandı

Elazığ’da meydana gelen silahlı saldırı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 kişi yaralanmıştı. Olayla alakalı olarak 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Dün Elazığ’da Olgunlar Mahallesi Sultan Fatih Caddesi’nde bir silahlı saldırı meydana geldi. Olaya dair aktarılan bilgilere göre lokantada yemek yiyen 17 yaşındaki Kürşat Orhan husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda 3 şahıs yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 17 yaşındaki Orhan hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ise tespit ettiği 4 şahsı yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlana şüpheli şahıslar adliyeye sevk edildi.

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