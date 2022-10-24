Silahlı saldırıda felç kalmıştı. 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz hayatını kaybetti

Manisa’da defalarca şikayet edilmesine rağmen hakkında işlem yapılmayan Önder Lafcı (43) adlı erkek tarafından 6 Eylül’de tabancayla vurularak ağır yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen 21 yaşındaki Hilal Sultan Kırgöz, evinde fenalaşması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda omuriliği zarar gördüğü için belden aşağısı tutmayan genç kadın, tedavisinin ardından 15 gün önce taburcu edildi.

AA’nın haberine göre dün akşam evinde fenalaşan Kırgöz, kaldırıldığı Merkezefendi Devlet Hastanesi’nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kırgöz’ün ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz, 6 Eylül’de evinin önüne gelen Önder Lafcı tarafından zorla hafif ticari araca bindirilmek istenmiş, direnen genç kadın şüpheli tarafından darbedilip, başına silah dayanmıştı. Mahalle sakinlerinin müdahalesi üzerine Önder Lafcı ile mahalleli arasında arbede yaşanmış, bu esnada kaçmaya çalışan genç kadını kovalayan ve yanındaki tabancayla sırtından ağır yaralayan Önder Lafcı, yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçmıştı.

Zanlı, olaydan bir gün sonra polis ekiplerince İzmir’in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanmış ve tutuklanmıştı.