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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden MHP ilçe yöneticisi Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı

Sancaktepe'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer İstanbul'da toprağa verildi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 19:07
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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden MHP ilçe yöneticisi Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden MHP ilçe yöneticisi Erkan Hançer son yolculuğuna uğurlandı
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MHP Kartal ilçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçtiğimiz salı günü saat 09.00 sıralarında Eyüp Sultan Mahallesi Çağrı Sokak'ta alışveriş yaptığı marketten çıkıp arabasına yöneldiği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Aralarında kan davası olduğu öğrenilen Orhan Ağbay tarafından vurulan Hançer, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hançer için bugün Samandıra Hazreti Ebubekir Sıddık Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Hançer’in yakınlarının yanı sıra sevenleri ile Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, MHP MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gül katıldı.

Hançer'in cenazesi, ikindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Samandıra Mezarlığı’na defnedildi. (AA)

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