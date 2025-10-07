Silahlı saldırıda öldürülen Serdar Öktem'in otopsi raporu çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş Cinayeti Davası'nın sanık avukatı Serdar Öktem, dün akşam İstanbul Şişli'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırının otopsi raporu ortaya çıktı.

"İSABET EDEN KURŞUNLAR ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Adli Tıp Kurumu tarafından paylaşılan raporda Öktem'in yüzüne, kafasına ve sol koluna isabet eden kurşunlar öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Raporda, şunlar kaydedildi:

"Serdar Öktem’in ölümünün; ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir.

Müteveffanın; kafa bölgesine isabet eden 1 adet yaralanmasının, yüzüne isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, sol koluna isabet eden yaralanmalarından en az 1 tanesinin, ayrı ayrı tek başına öldürücü nitelikte olduğu tespit edilmiştir."

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ DAVASI

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş'in, Ankara Çukurambar'da 30 Aralık 2022'de öldürülmesine ilişkin aralarında tetikçi ve azmettiricilerin de bulunduğu 20 sanık hakkında çeşitli hapis cezaları vermiş, sanıklar Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım", Aykal hakkında ayrıca "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" suçundan açılan dava dosyasının ise ayrılmasına karar verilmişti.

Son olarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi, aralarında eski Ülkü Ocakları yöneticilerinin de olduğu dava ile Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Serdar Öktem'in yargılandığı davanın birleştirilmesine karar vermişti.

Avukat Serdar Öktem silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Sinan Ateş davasının önemli sanığıydı

Avukat Serdar Öktem cinayetinde peş peşe gözaltılar