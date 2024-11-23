Silahlı saldırıda öldürülen teknik direktör Ersin Aka toprağa verildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Silahlı saldırıda öldürülen teknik direktör Ersin Aka toprağa verildi

Tekirdağ’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Çorluspor 1947 Teknik Direktör Ersin Aka’nın cenazesi toprağa verildi. Aka için memleketi Hatay’ın Erzin ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Çorluspor 1947 Kulübü Teknik Direktörü Ersin Aka'nın cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi için kaldırıldığı hastanede dün yaşamını yitiren Aka için Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

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Törene, Aka'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç ile Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da katıldı.

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Kılınan cenaze namazının ardından Aka'nın naaşı Karamustafalı Mezarlığı'nda defnedildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi'nde dün yolda yürürken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü'nün teknik direktörü Ersin Aka, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Saldırıya ilişkin 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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