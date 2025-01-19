Silahlı saldırıdan mucize kurtuluş! Anbean kamerada

Düzenleme: Kaynak: DHA

Diyarbakır’da bir kıraathaneye yapılan silahlı saldırıda, mermilerden biri yan taraftaki lokantanın kapısındaki kişinin başını sıyırıp, içecek dolabına isabet etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Ocak’ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler bir kıraathaneye silahlı saldırı düzenledi. Mermilerden biri bu sırada yandaki lokantanın kapısında bekleyen kişinin başını sıyırıp, içecek dolabına isabet etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan kişi kendisini lokantaya atarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

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