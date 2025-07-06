Silahlı saldırıdan şans eseri kurtuldu! Korku dolu anlar kamerada

Kaynak: DHA
Silahlı saldırıdan şans eseri kurtuldu! Korku dolu anlar kamerada

Aydın'ın Efeler ilçesinde, sokakta yürüyen bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, kurşunlar sokağın karşısındaki bir işletmeye isabet etti

Olay, saat 23.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 2019. Sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi, henüz kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 5 el ateş edildiği belirlenen saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, kurşunlar sokağın karşısındaki bir işletmeye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. 5 el ateş edildiği olayda şans eseri kimse yaralanmazken, mermilerden birinin karşı sokakta faaliyet gösteren bir işletmeye isabet etti.

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SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Saldırı anı, sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı ve tarafların daha sonra bölgeden kaçtığı görüldü.

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Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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