Silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaşamını yitirdi

Aktarılan bilgilere göre, ilçe mezarlığının hemen arkasında bulunan merada yol ortasında hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarını alan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla bölgeye sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerde, cesedin bölgedeki ağıllardan birinin sahiplerinden M.K.’ya ait olduğu tespit edildi. Alınan ilk bilgilere göre, talihsiz adamın bir tabanca ve bir av tüfeğinden çıkan mermi ve fişeklerle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerinde çok sayıda boş kovan ve fişek bulunurken, polis ekipleri fail ya da faillerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. M.K.’nın cenazesi, Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.