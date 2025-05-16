Silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Olay, saat 23.45 sıralarında Sivas Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde yürüyen 25 yaşlarındaki S.K. isimli şahsa yaklaşan iki kişi, arka arkaya tabanca ile ateş etti.

YARALI GENÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA SIĞINDI

Açılan ateş sonucu karnından yaralanan S.K., çevredeki bir akaryakıt istasyonuna sığınarak yardım istedi. Saldırganlar ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı genç, Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SALDIRGANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

S.K.’nın polis ekiplerine verdiği ilk ifadede saldırganları tanımadığını beyan ettiği öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan genç adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Öte yandan, saldırganların kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.