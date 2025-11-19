Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan Tarkan Gezer (23), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Lefkoşe Caddesi’nde meydana geldi. Tarkan Gezer, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gezer, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tarkan Gezer, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı