Silahlı saldırıya uğrayan MHP’li başkan hayatını kaybetti

MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer, geçtiğimiz salı günü Sancaktepe’de bir marketten çıktığı esnada silahlı saldırıya uğramış ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Merminin yakın mesafeden başına isabet etmesi sonucu durumu ağır olan Hançer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.