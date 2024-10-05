Silahlı saldırıyı polis durdurdu

Kaynak: İHA
Silahlı saldırıyı polis durdurdu

İstanbul Esenyurt'ta çalıntı motosiklet ile silahlı saldırı hazırlığındayken polis uygulamasında yakalanan ve çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Koza Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan uygulamada şüphe üzerine seyir halindeki motosiklet durdurmuş ve motosikletin Zeytinburnu'nda çalındığı tespit edildi.

Şahısların GBT (Genel Bilgi Taraması) sorgulamasında Berkay C.U.'nun (23) 2 adet işyerinden hırsızlık, 2 adet tehdit, 1 adet genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, 1 adet kasten yaralama gibi 18 ayrı suçtan, Özgür A.'nın (23) ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.

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Polislerin, aramalarında ise şahısların üzerinden 2 adet silah, 2 adet maske ve çok sayıda mermi ele geçirilirken, şahısların ifadesinde bir işyerini kurşunlamak üzere harekete geçtiklerini itiraf etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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