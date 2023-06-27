Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu

Editör: İsa KARAARSLAN

İktidarın olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası sebebiyle Türkiye, sığınmacıların cazibe merkezi haline gelmeye devam ediyor. Sığınmacılar ülkemize çok fazla askerin olmadığı sınırlardan giriş yapıyor.

Sığınmacıların girdiği sınır kapıları büyük kaçakçıların, uyuşturucu baronlarının, cinayet zanlılarının girişlerine olanak sağlarken bu tehdit oluşturan kişiler ülkemizde ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaşmaya devam ediyor.

Hayatlarımız tehlikedeyken sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde yabancı uyruklu bir kişinin elinde silahla sokaklarda yürüdüğü görülüyor.

PayidarGazete adlı Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde bulunan eli silahlı ve rahat kişinin 3 ayrı silahla fotoğraflarının çekildiği ve paylaşıldığı da gözlerden kaçmıyor.

Sosyal medyası bulunan kişinin profiline girildiğinde paylaştığı görüntülerin neredeyse tamamında ahlaksız el hareketi yaptığı, silah ve bıçak gösterdiği ve uyarı niteliğinde kameraya parmak salladığı görünüyor.

Bu paylaşımları görenler "kim aldı bunları bu ülkeye, Bu memlekette polis yok mu" diye sorarken kimi kullanıcılar ise "bu insanlarla aynı havayı solumaktan korkuyorum" dedi.

Bir kullanıcı ise "Hepsi birer potansiyel suçlu, kim bilir Türkiye’nin en ara sokaklarında neler yaşanıyor denetleyip hepsini sınır dışı etmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

“LÜBNAN'IN SINIR DIŞI ETTİKLERİ BİZE GELİYOR”

Gazeteci Fatih Ergin geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın sınır dışı ettiği Pakistanlıların bizim ülkemize geldiği ortaya çıkarmıştı.

20 Haziran tarihinde çekildiğini belirttiği görüntülerde Pakistanlı kaçakların Hatay'ın Tokaçlı köyünde poz verdikleri görülüyordu.

Ergin, konuyla ilgili sosyal medya medya hesabından şu ifadeleri paylaşmıştı:

"Bunlar da Lübnan'ın sınır dışı ettiği Pakistanlılar. Hatay-Tokaçlı köyünden poz veriyorlar. 1 ay önce 'Lübnan'ın sınır dışı ettikleri bize geliyor' dedim. 1 hafta sonra devletin istihbarat raporu beni teyit etti! Ama istila sürüyor! Bu istilacılarla bir şeye zemin hazırlanıyor!

ÜLKEMİZE NASIL GİRDİLER?

Pakistanlıların ülkemize girdikleri sınır hattına da dikkat çeken Ergin, bu hattan kimlerin geçtiğini şu ifadelerle açıklamıştı:

Yeni istilacıların bu pozu, 20.06.2023, saat 19.00'a ait. Karbeyaz beldesinden girmişler. Girdikleri sınır hattı çok fazla askerin olmadığı, büyük kaçakçıların, uyuşturucu baronlarının, cinayet zanlılarının kullandığı hat. Lübnan'dan gelenler bu hattı nasıl öğrendi peki?"