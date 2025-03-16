Silahlı tehdit savuran iki şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Silahlı tehdit savuran iki şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair şikayette bulunan bir şahsı öldürmekle tehdit eden iki şüpheli yakalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair şikayette bulunan bir şahsı öldürmekle tehdit eden iki şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre,14 Mart Cuma günü Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair şikayette bulunan O.Ö. ölümle tehdit edildiğine dair şikayette bulundu. Söz konusu şikayetle ilgili araştırmalara başlayan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri şüphelilerin F.E.H. ve Y.E.Ş. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin İzmir ilinde bir evde kaldıklarının tespit edilmesi üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri ile ortaklaşa düzenlenen operasyon neticesinde şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli F.E.H.'nin 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, şüpheli Y.E.Ş.'nin ise çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin İzmir de kaldıkları günübirlik evde yapılan aramalar neticesinde ise O.Ö.'yü ölümle tehdit ederken gösterdikleri 1 adet havalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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