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Silaj makinesine bacağını kaptıran çiftçinin bileği koptu

Manisa’nın Kula ilçesinde silaj makinesine bacağını kaptıran çiftçinin bileği koptu. Hastaneye kaldırılan vatandaşın tedavisine devam ediliyor.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 16:23
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Silaj makinesine bacağını kaptıran çiftçinin bileği koptu

Silaj makinesine bacağını kaptıran çiftçinin bileği koptu
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Olay, Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Kalınharman Mahallesi’nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 gün önce satın aldığı silaj makinesi ile çalışan Mustafa Evran (48), sol bacağını makineye kaptırdı. Evran ile birlikte çalışan arkadaşları durumu hemen fark ederek makineyi durdurup 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı Evran’a ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi’ne götürdü. Sol ayak bileği kopan Evran, burada yapılan ilk tedavilerinin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Manisa’daki üniversite hastanesine sevk edildi.
Öte yandan, Mustafa Evran’ın Kalınharman Mahallesi’nde çiftçilik ile uğraştığı ve silaj makinesini 4 gün önce satın alıp kullanmaya başladığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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