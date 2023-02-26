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Şilan Ayyıldız ABD'de rekor kırdı

Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya kazandı

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 14:40
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Şilan Ayyıldız adeta uçtu

Şilan Ayyıldız ABD'de rekor kırdı
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Milli atlet Şilan Ayyıldız, ABD'de düzenlenen salon şampiyonasında Türkiye rekoru kırarak, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Atletizm Fedederasyonundan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kuzey Karolina eyaletine bağlı Fayetteville şehrinde gerçekleştirilen SEC Salon Atletizm Şampiyonası mil koşusunda (orta mesafe koşusu), Şilan Ayyıldız yarıştı.

Ayyıldız, organizasyonda 4:32.14'lük derecesiyle Türkiye rekoru kırarken, gümüş madalyanın da sahibi oldu.

Yarışı Amerikalı atlet Lauren Gregory 4:31.96 derecesiyle birinci tamamladı.

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