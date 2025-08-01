Silas'tan Samsunspor'a kötü haber: Kalıyoruz!

Samsunspor'un uzun bir süredir transferi için yoğun mesai harcadığı Stuttgart'ın 25 yaşındaki Demokratik Kongolu kanat oyuncusu Silas Katompa-Mvumpa Almanya'da kalmaya karar verdi.

Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala Stuttgart tarafından gözden çıkarılan Silas için Bundesliga ekibi uygun bir teklif yapılmasını bekliyordu.

Yeni sezonda Avrupa'da mücadele etmeye hazırlanan Samsunspor devreye girse de oyuncunun menajerinden kötü haber geldi.

Bild'e konuşan menajer Mehmet Eser, "Biz kalıyoruz! Silas antrenmanda elinden gelenin en iyisini yapacak ve bunun takdir edileceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.