Şile Belediye Başkan Vekili belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yerine vekalet edecek isim belli oldu.

15 üyeden oluşan Şile Belediye Meclisi’nde CHP Grubu Sacit Terzi aday gösterirken, Cumhur İttifakı’nın adayı ise Kaya Kocaman oldu.

Mecliste CHP’nin 8, AKP'nin 4, MHP’nin 1, bağımsız üyelerin ise 2 sandalyesi bulunuyor. Belediye Kanunu’na göre başkanvekili seçimi, meclis üyelerinin salt çoğunluğuyla yapıldı.

Yapılan seçimde Şile Belediye Başkan Vekili olarak CHP Grubu'nun adayı Sacit Terzi, kazandı.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 10 Temmuz'da düzenlenen operasyon gözaltına alınan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak" suçlaması ile açılmıştı.

Tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

İçişleri Bakanlığı’nın uzaklaştırma kararını verdiği açıklama şöyle:

"Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet almak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."