Şile'de gemi yangını çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Şile'de gemi yangını çıktı

Şile açıklarında seyreden 62 metre boyundaki gemide yangın çıktı. Sabah saatlerinde çıkan yangın için soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Şile açıklarında seyreden 62 metre boyundaki gemide sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden gemide sabah saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine KURTARMA-12 Römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemide söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

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