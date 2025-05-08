Şile’de göçük faciası: İşçi toprak altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Şile’de İSKİ ekiplerinin cadde üzerinde yürüttüğü alt yapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi, ekiplerin çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Şile, Çavuş Mahallesi Asya Caddesi'nde dün saat 11.30 sıralarında İSKİ ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında göçük meydana geldi. O sırada kepçenin kazdığı kanalda çalışan 42 yaşındaki Mehmet T. toprak altında kaldı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Göçük altında kalan işçi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı işçi sağlık ekipleri tarafından Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Şile’de göçük faciası: İşçi toprak altında kaldı

Şile’de göçük faciası: İşçi toprak altında kaldı

Şile’de göçük faciası: İşçi toprak altında kaldı

Şile’de göçük faciası: İşçi toprak altında kaldı

Şile’de göçük faciası: İşçi toprak altında kaldı

Şile’de göçük faciası: İşçi toprak altında kaldı

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