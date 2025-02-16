Şile’de Hamsi rüzgarı esti

Şile Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ve Şile Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilen 2'nci Hamsi ve Kültür Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Şile Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği ve Şile Belediyesi'nin desteklediği 2'nci Hamsi ve Kültür Festivali, Atatürk Meydanı’nda yoğun katılımla başladı. Karadeniz’in eşsiz lezzetleri, müziği ve kültürel zenginlikleri, 2'nci Hamsi ve Kültür Festivali ile Şile’de bir araya geldi. 13-16 Şubat 2025 tarihleri arasında devam eden festival, Karadeniz mutfağının en sevilen lezzetlerinden hamsi ikramları, yöresel tatlar ve müzik dolu etkinliklerle katılımcılara keyifli anlar yaşatıyor. Yöresel stantlar büyük ilgi görürken, halk oyunları ve sahne performansları festivale coşku katıyor.

Festival kapsamında Karadeniz müziğinin tanınan sesleri Recebim, Sinan Yılmaz, Onay Şahin, Sıla Kurt ve Ahmet Aydın gibi sanatçılar sahne aldı. Burhan Aslan, Yücel Aktaş, Mehmet Yılmaz, Alper Taşyürek ve Samet Ok gibi sanatçılar da festivalin müzik şölenine katkı sağlıyor.

KARADENİZ KÜLTÜRÜ ŞİLE’DE HAYAT BULUYOR

Şile Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen festival, Karadeniz kültürüne ve mutfağına ilgi duyan herkesi Şile Atatürk Meydanı’na davet ediyor. Tulum ve kemençenin coşkulu ritimleri eşliğinde, Karadeniz müziğinin enerjisi Şile’yi sarıyor.