Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor

İstanbul Şile'de dün şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen yerlerde hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor.

KAYNAK: AA
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 1

İstanbul'un Karadeniz sahilindeki ilçesi Şile'de ev ve iş yerlerini selin bastığı vatandaşlar, kovalarla suları tahliye etmeye çalıştı.

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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 2

İtfaiye, AKOM, belediye ve jandarma ekipleri de tahliye, temizlik ve hasar tespit çalışmaları yaptı.

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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 3

Sel sularının geride bıraktığı çamurlar temizlendi. Devrilen ağaçlar ve direkler kaldırıldı. Fırtına ve selden çevreye savrulan balıkçı ağları da toplanıp onarılmaya çalışıldı.

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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 4

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve genel sekreter yardımcıları, hasarın en çok olduğu Ağva'da incelemede bulundu.

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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 5

Belediye Başkanı Ocaklı, valilik ve meteorolojinin iki-üç günden beri fırtına ve yağışa karşı uyardığını hatırlatarak, "Biz tedbirlerimizi aldık ama takdir Allah'tan. Gerçekten uzun yıllardır Şile'de yaşanmayan bir afetle karşılaştık.

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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 6

Denizin dereleri basması ve yoğun yağıştan kaynaklanan bu selden oluşan hasarları gidermeye çalışıyoruz. Bütün belediye personelimiz, araç gereçlerimizle, çalışan arkadaşlarımızla, kamu kurumlarımızdaki devletimize ait olan bütün araç ve gereçlerle şu an arazideyiz. Temizlik çalışmalarını yürütüyoruz." diye konuştu.

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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 7

Dün vali, kaymakam, il AFAD müdürü, yetkili personelle Ağva, Şile ve köylerde incelemelerde bulunduklarını, bugün de enkaz ve hasar tespit çalışmalarını yaptıklarını aktaran Ocaklı, "Akşam bir aksilik olmazsa tespitler yapılmış olacak.

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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 8

Bu anlamda bu afetten zarar görmüş olan vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını devletimiz inşallah karşılayacak. Bizler de yaralar sarılıncaya kadar onlarla beraber olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu eksikliği de en kısa zamanda kapatacağız, temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 9

Ağva'da iş yerini su basan bir esnaf ise sel sularını kendi başlarına tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, "Hasar ciddi boyutta. İSKİ'nin gelip şu suyu çekememesi garip bir şey. Halk kendi haliyle uğraşıyor." dedi.

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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 10

Bir ilçe sakini de "Öyle bir şey ki karadan daha yüksekti deniz. İki metre gidemedik. Kendimizi kahveye kilitledik. Bir önceki afeti de gördüm. Yine yıkım oldu burada ama bu kadar değildi. Bu acayip felaketti. O kadar hasar var ki ne yapacağımızı şaşırdık. Çamur içinde her yer." şeklinde konuştu.

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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 11
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 12
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 13
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 14
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 15
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 16
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 17
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 18
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 19
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 20
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 21
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 22
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 23
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 24
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 25
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 26
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Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor 27
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