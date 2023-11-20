Şile’de hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapılıyor

Bir ilçe sakini de "Öyle bir şey ki karadan daha yüksekti deniz. İki metre gidemedik. Kendimizi kahveye kilitledik. Bir önceki afeti de gördüm. Yine yıkım oldu burada ama bu kadar değildi. Bu acayip felaketti. O kadar hasar var ki ne yapacağımızı şaşırdık. Çamur içinde her yer." şeklinde konuştu.