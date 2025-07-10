Şile'ye şafak operasyonuna CHP'den tepki: AKP kaybettiği belediyelerden intikam alıyor

Uzun yıllardan beri AKP'nin yönettiği ve 2024 yerel seçiminde CHP'nin kazandığı Şile Belediyesi'ne şafak vakti düzenlenen operasyona CHP’li isimlerden tepki yağdı. Başarır, operasyonun siyasi amacına ilişkin, "Erdoğan Şile dahil, İstanbul elinde olup da kaybettiği belediyelerde hem intikam hem de bir çirkin algı yaratmaya çalışıyor" dedi.

BAŞARIR: AKP KAYBETTİĞİ BELEDİYELERDEN İNTİKAM ALIYOR

Halk TV canlı yayınında katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır gözaltına alınan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında daha önce açılmış bir soruşturma bulunmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Her sabah bu saçma sapan soruşturmalarla uyanmaya alışmak istemiyoruz. Belediye başkanlarımız hukuki bir taciz altında. Kendi yarattıkları gözaltılarda suç örgütü lideri olarak tutukladıklarının beyanları ile belediye başkanlarımızı gözaltına alıyorlar. Bu operasyonlar 86 milyonun huzurunu kaçırıyor. Bildiğimiz bir soruşturma yoktu. Önce gözaltına alıp algı yaratıp sonra delil toplamaya çalışıyorlar. Bu bir mafya düzenidir. Hukuk düzeni olamaz. Herkes biliyor ki bu soruşturmalar siyasi. Halkı cezalandırıyorlar. Erdoğan kaybettiği belediyelerde algı yaratıyor. Bu operasyonla birlikta 15 belediye başkanımız gözaltına alındı. Muhalefet yapan, muhalefet görünen herkes ve her kurum tehdit altında. Darbe döneminde bile bu görülmedi.”

Başarır, operasyonların siyasi amacını ise şu sözlerle dile getirdi: “Recep Tayyip Erdoğan Şile dahil, İstanbul elinde olup da kaybettiği belediyelerde hem intikam hem de bir çirkin algı yaratmaya çalışıyor. Kabul edilebilir bir durum değil.”

ÖZÇAĞDAŞ: SARAY, 31 MART’TA MİLLETİN VERDİĞİ DEMOKRASİ DERSİNİ HAZMEDEMEDİ

Operasyona sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ise Başkan Kabadayı ve bürokratlarının gözaltına alınmasını “Hukukun değil; iktidarın emrindeki yargı mekanizmasının, sandıkta kaybettikçe saldırganlaşan bir rejimin operasyonudur” sözleriyle değerlendirdi. Özçağdaş, “Gerekçe bellidir: Yerel yönetimlerimizi itibarsızlaştırmak, halkın iradesini gasp etmek, Cumhuriyet’in kazanımlarını tasfiye etmektir. Saray, 31 Mart’ta milletin verdiği demokrasi dersini hazmedemedi. O gün kaybettiklerini; savcılar ve medya operasyonlarıyla geri almaya çalışıyorlar. Ama nafile: Bu halk o iradeyi size bir daha vermeyecek! Biz biliyoruz: Bu yaşananlar münferit değil, sistematiktir. Bir korku düzeni inşa edilmeye çalışılıyor. Ama unuttukları bir şey var: Biz Cumhuriyetiz. Biz halkız. Biz buradayız. Hangi baskı aracını devreye sokarsanız sokun; boyun eğmeyeceğiz, susmayacağız, geri çekilmeyeceğiz. Bu karanlık düzen yıkılacak. Hukuk yeniden işleyecek. Türkiye, yeniden nefes alacak” dedi.

#Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı ve bürokratları bu sabah gözaltına alındı.



Bu, hukukun değil; iktidarın emrindeki yargı mekanizmasının, sandıkta kaybettikçe saldırganlaşan bir rejimin operasyonudur. Gerekçe bellidir: Yerel yönetimlerimizi itibarsızlaştırmak, halkın… — Suat Özçağdaş (@Suat_Ozcagdas) July 10, 2025

BULUT: SARAY REJİMİNİN ŞAFAK OPERASYONLARI ARTIK RUTİN HALE GELDİ

CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya platformu X'ten şu açıklamayı yaptı:

"Saray rejiminin şafak operasyonları artık rutin hale geldi. Bu sabah da Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı, gözaltına alındı. 31 Mart’taki yenilgiyi hazmedemeyen Saray, sandıkta yenemediğini polisle, yargı sopasıyla bastırmaya, belediyelerimizi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Hukuk artık adaletin değil, intikamın aracı haline getirildi. Bu bir hukuk devleti değil; açık bir baskı rejimidir. Bu kirli düzeni kabul etmiyoruz!"