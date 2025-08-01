Şile’yi sarsan operasyon: Polis çeteye nefes aldırmadı: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul polisi, şilede organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 19 kişilik bir çete çökertildi. Şüphelilerin, yağma kasten adam yaralama, gibi 13 farklı suça karıştıkları öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şile ve çevresinde, İ.K. liderliğinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 'Nitelikli yağma', 'Kasten yaralama', 'İş yeri kurşunlama', 'Konut dokunulmazlığının ihlali', 'Tefecilik', 'Rüşvet' ve 6136 sayılı kanuna muhalefet gibi 13 farklı suça karıştıkları tespit edilen 19 şüpheli yakalandı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 220 fişek, 2 kesici alet, 1 muşta ve 20 gram esrar da ele geçirildi.

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