Şili Merkez Bankası hedeflerinin üzerinde seyrediyor

Şili’de yıllık enflasyon oranı Mayıs 2025’te yüzde 4,4’e düşerek Nisan’daki yüzde 4,5 seviyesinden geriledi. Böylece ülkede enflasyon, Şili Merkez Bankası’nın yüzde 2 ile 4 arası hedef bandının üzerinde kalmayı 17. ayda da sürdürdü.

Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) tarafından açıklanan verilere göre, 13 alt kalemin 9’unda fiyat artışlarının hız kesmesi, bu düşüşte etkili oldu. Eğlence ve kültür alanında enflasyon yüzde 2,2’den yüzde 1,9’a, ev bakım harcamalarında ise yüzde 2,7’den yüzde 1,7’ye geriledi. Lokanta ve otel fiyatlarındaki artış oranı da yüzde 6,7’den yüzde 6,4’e düştü.

Taşımacılık sektöründe ise dikkate değer bir dönüş yaşandı. Nisan ayında yüzde 0,4 artış gösteren ulaşım fiyatları, Mayıs’ta yüzde 0,1 oranında düşerek deflasyona girdi. Buna karşılık gıda ve alkolsüz içecek fiyatları Nisan’daki yüzde 4,4’ten yüzde 4,6’ya yükseldi. Konut ve kamu hizmetlerinde ise artış eğilimi sürdü; Nisan’da yüzde 10,6 olan fiyat artışı, Mayıs’ta yüzde 10,9’a ulaştı.

Aylık bazda değerlendirildiğinde ise tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında yüzde 0,2 arttı. Bu oran, bir önceki ayla aynı düzeyde kalırken piyasa beklentileriyle de örtüştü.

Şili Merkez Bankası, enflasyonu hedef bandına çekmek için politika faizini kademeli olarak indirme stratejisini sürdürüyor. Ancak gıda ve konut harcamalarındaki kalıcı artış, para politikasının etkinliği konusunda bazı soru işaretlerine neden oluyor.

Ekonomistler, enflasyondaki bu kademeli yavaşlamanın olumlu bir sinyal olduğunu ancak merkez bankasının temkinli adımlar atmayı sürdüreceğini belirtiyor. INE tarafından yayımlanan son veriler, Şili ekonomisinde genel bir istikrar çabası olduğunu gösterse de bazı temel tüketim kalemlerindeki fiyat baskıları devam ediyor.