Şili Ulusal Ormancılık Kurumu’ndan (CONAF) yapılan açıklamaya göre; Patagonya'daki Torres del Paine Ulusal Parkı’nda yürüyüş yapan turist grubu bölgede yaşanan şiddetli fırtınada kayboldu. 24 kişilik arama-kurtarma ekibinin bölgedeki çalışmaları sonrası 5 turistin cansız bedeninin bulunduğu, 4 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı kaydedildi. Hayatını kaybeden turistlerden ikisinin Alman, ikisinin Meksikalı ve birinin İngiliz olduğu belirtildi.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Torres del Paine'de meydana gelen trajedide hayatını kaybeden Meksika, Almanya ve İngiltere uyruklu 5 kişinin ailelerine, arkadaşlarına ve sevdiklerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Bu zor zamanlarda Şili makamlarının ve kurumlarının tüm desteğine sahip olduklarını bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.