Şili’de enflasyon son iki yılın zirvesinde

Şili’de yıllık enflasyon oranı, ocak ayında %4,9’a çıkarak art arda ikinci ay yükseliş kaydetti. Aralık ayında %4,5 olan enflasyon, bu son artışla birlikte Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

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Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi (TÜFE) %1,1 oranında artış gösterdi. Aralık ayında %0,2 olan artış oranı, piyasa beklentisi olan %0,9’un üzerine çıktı. Bu yükselişte özellikle konut ve temel hizmetler fiyatlarındaki %2,7’lik artış belirleyici oldu. Ev eşyaları ve bakım giderleri de %1,7 artarak enflasyonu yukarı çekti. Öte yandan, sigorta ve finansal hizmetler fiyatlarında %1’lik bir düşüş kaydedildi.

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Çekirdek enflasyon ise aralık ayında %0,1 düşüş göstermişken, ocak ayında %0,8 artış kaydetti. Çekirdek enflasyon, gıda ve enerji fiyatlarını içermediği için ekonomik eğilimlerin daha net izlenmesini sağlıyor.

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Şili İstatistik Enstitüsü verilerine göre, bu enflasyon artışı, küresel ekonomik dalgalanmalar ve yerel tüketici harcamalarındaki değişimlerle yakından ilişkili. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda enflasyonun seyrini belirleyecek faktörler arasında enerji fiyatları ve merkez bankasının faiz politikalarının etkili olacağını belirtiyor.