Şili'de üretici enflasyonu dipte

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Şili'de üretici enflasyonu dipte

Şili'de üretici fiyatları Mayıs 2025'te yıllık bazda beklentilerin altında kalarak son 16 ayın en yavaş artışını gösterdi. Bu durum, enflasyonla mücadelede kaydedilen ilerlemenin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Şili'de üretici fiyatları, Mayıs 2025'te yıllık bazda sadece %1,6 artış göstererek Ocak 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi. Bu oran, Nisan ayındaki %1,9'luk artışın ardından üretici enflasyonundaki dört aylık yavaşlamayı pekiştirdi. Üretim maliyetlerindeki bu düşüş, ülkenin genel ekonomik istikrarına yönelik olumlu sinyaller veriyor.

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SEKTÖREL GÖRÜNÜM

Detaylara bakıldığında, elektrik ve gaz gibi hizmetler sektöründe fiyatlar %30,4 gibi yüksek bir oranda artış gösterse de, Nisan ayındaki %32,6'lık artışa göre bir miktar yavaşlama kaydetti. İmalat sanayii enflasyonu ise %0,3'ten %1,1'e çıkarak hızlandı. Buna karşılık, madencilik sektörü fiyatları yıllık bazda %3,2 düşüşle genel enflasyonu aşağı çekmeye devam etti. Nisan ayında bu düşüş %2,7 seviyesindeydi. Şili'nin ana ihracat kalemlerinden olan madencilikteki bu gerileme, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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EKONOMİK ETKİLER

Üretici fiyatlarındaki bu yavaşlama, önümüzdeki dönemde tüketici enflasyonunda da bir soğuma yaşanabileceğine işaret ediyor. Bu durum, Şili Merkez Bankası'nın para politikası kararlarında daha fazla esneklik sağlamasına olanak tanıyabilir ve faiz indirimleri için zemin hazırlayabilir. Dolar bazında değerlendirildiğinde, bu gelişmeler Şili ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğini de olumlu yönde etkileyebilir.

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