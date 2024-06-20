Şili’de iki tren çarpıştı. Ölü ve yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şili’de iki tren çarpıştı. Ölü ve yaralılar var

Şili’de test sürüşü yapan bir tren yük treni ile çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi ise yaralandı.

Şili’nin San Bernardo bölgesinde devlet demiryollarına ait bir tren test sürüşü esnasında bin 346 ton bakır yüklü 8 vagonlu trenle kafa kafaya çarpıştı.

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Kaza sonucu test sürüşü yapan trenin bir vagonu, yük treninin üzerinde asılı kalırken, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer feci kaza neticesinde yük trenindeki 2 personelin yaşamını yitirdiğini, diğer trendeki 4'ü Çinli olmak üzere 9 kişinin ise yaralandığını aktardı. Devlet demiryolu şirketi, test sürüşü yapan trende 10 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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