Şili’de iki tren çarpıştı. Ölü ve yaralılar var

Şili’nin San Bernardo bölgesinde devlet demiryollarına ait bir tren test sürüşü esnasında bin 346 ton bakır yüklü 8 vagonlu trenle kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu test sürüşü yapan trenin bir vagonu, yük treninin üzerinde asılı kalırken, ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yetkililer feci kaza neticesinde yük trenindeki 2 personelin yaşamını yitirdiğini, diğer trendeki 4'ü Çinli olmak üzere 9 kişinin ise yaralandığını aktardı. Devlet demiryolu şirketi, test sürüşü yapan trende 10 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.