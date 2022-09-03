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Kırmızı kart gösteren hakemi futbolcular uçurumdan attı

Şili'nin Antofagasta şehrinde Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasında oynanan mücadelede kırmızı kart gösteren bir hakem, oyuncular tarafından uçurumdan aşağı atıldı. Olayın görüntüleri ise görenleri şok etti.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 13:53
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Şili'de kırmızı kart gösteren hakemi futbolcular uçurumdan attı. Fotoğraflar ürkütücü

Kırmızı kart gösteren hakemi futbolcular uçurumdan attı
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Haberlercom'nda yer alan bilgilere göre, Şili'deki bir futbol müsabakasında akılalmaz bir olay meydana geldi. Geçtiğimiz ay oynanan Club Real Deportivo 1 de Mayo ile Club Salvador arasındaki mücadelede kırmızı kartını çıkaran bir hakem, sinirli futbolcuların hışmına uğradı.

Bir türlü yatıştırılamayan futbolcular önce darbettikleri hakemi daha sonra futbol sahasının yakınındaki bir vadiye götürerek uçurumdan aşağıya attı. Ağır yaralanan hakem, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından futbol camiası da adeta ayağa kalktı. Sosyal medyada hesabından paylaşımda bulunan futbolseverler, hakeme şiddet uygulayan kişilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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