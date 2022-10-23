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Hırsızlar çaldıkları parayı otoyola saçtı

Şili’nin başkenti Santiago’da bir iş yerini soyan hırsızlar, polisle yaşanan kovalamaca sırasında yaklaşık 10 milyon Şili pesosunu otoyola savurdu. 

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 11:12
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Şili’de polisten kaçan hırsızlar çaldıkları parayı otoyola saçtı

Hırsızlar çaldıkları parayı otoyola saçtı
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Şili’nin başkenti Santiago’da silahlı 6 kişi, bir iş yerine girdi.

İş yeri sahibini etkisiz hale getiren hırsızlar, kasada bulunan yaklaşık 10 milyon Şili pesosunu (10 bin 300 dolar) alarak kaçtı. İş yeri sahibinin ihbarda bulunması üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, hırsızların peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında çaldıkları paradan kurtulmaya çalışan hırsızlar, para dolu çantayı otoyola attı.

Yaklaşık 10 milyon Şili pesosu, otoyola savruldu. Kovalamacanın ardından soygunu gerçekleştiren 6 kişi tutuklanırken, otoyola atılan paranın toplandığı ve el koyulduğu belirtildi. Soygunculardan 5’inin Venezuela uyruklu oldukları, ülkede kaçak olarak bulundukları tespit edildi.(AA)
 

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