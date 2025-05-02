Şili’de tsunami uyarısının ardından 2 bin kişi tahliye edildi

Kaynak: İHA
Şili’de tsunami uyarısının ardından 2 bin kişi tahliye edildi

Şili'de Drake Boğazı'nda meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami alarmı nedeniyle güneydeki Magallanes bölgesinde 2 bin kişi tahliye edildi.

Şili'de Drake Boğazı'nda meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami alarmı nedeniyle güneydeki Magallanes bölgesinde 2 bin kişi tahliye edildi.

Şili'de Drake Boğazı'nda meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı önlemler alındı. Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) tarafından yapılan açıklamada, tsunami alarmı sonrası güneydeki Magallanes bölgesinde 2 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

TAHLİYE UYARISI DÜŞÜRÜLDÜ

Şili İçişleri Bakanı Alvaro Elizalde düzenlediği basın toplantısında bölge için verilen tahliye uyarısının düşürüldüğünü, ancak insanların sahil ve kıyı bölgelerinden uzak durmaları gerektiğini söyledi.

UYARIDA BULUNULMUŞTU

Şili Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisi (Senapred) tarafından Güney Amerika'da Horn Burnu ile Antarktika Kıtası arasındaki Drake Boğazında meydana gele 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan açıklamada, ülkenin güney ucundaki Magallanes bölgesinin kıyı kesiminin tsunami riski nedeniyle tahliye edilmesi uyarısında bulunulmuştu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Magallanes bölgesindeki sahil kesiminin tahliye edilmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Dalgaların önümüzdeki saatlerde Şili'nin en güneyindeki şehirlere ulaşmasının beklendiği belirtilmişti.

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