Ziyaret sırasında İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru ve Şube Müdürü Bülent Akşahin eşliğinde Şehit Yarbay İlhan Akgün Ortaokulu’nu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Eroğlu, öğrencilerle yakın ilgi göstererek sohbet etti.

Öğrencilerin eğitim ve manevi gelişimlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen programda Kur’an-ı Kerim hediye edildi.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden okul yönetimi ve öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru ve Şube Müdürü Bülent Akşahin’e katkıları için teşekkür etti.