Silifke'de kadınlar ekonomik krizle mücadelede destek arıyor

Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi'nde, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, kadınlarla bir araya gelerek onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren kadınlar, artan gıda fiyatlarından şikayet etti. Turgut, sohbet sırasında kadınların sıkıntılarına dikkat çekti ve belediyenin bu süreçteki desteklerinin altını çizdi.

Toplantıda, kadınlar, yüksek fiyatlar nedeniyle alışveriş yapmanın giderek zorlaştığını ifade ederek, 'Yağ, çay, şeker derken her şeye zam geliyor. Bazen yemeklerimize kıyma katıyorduk, artık o da hayal oldu' şeklinde konuştular. Bu durum, hem aile bütçelerini hem de günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor.

Başkan Turgut, Türkiye'nin ekonomik zorluklar içerisinde olduğunu belirterek, bu duruma etki eden yanlış ekonomi ve tarım politikalarına dikkat çekti. 'Kadınlarımız, evde tencere kaynatma derdine düşmüş durumda ve bu konuda CHP’li belediyeler olarak sosyal projeler geliştirmeye devam ediyoruz' dedi. Ayrıca, hem Silifke Belediyesi hem de Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara yönelik projelere önem verdiğini vurguladı. Turgut, 'Bizim için hemşerilerimizin derdi önemlidir. Oy veren veya vermeyen ayrımı yapmaksızın, ihtiyaç sahibi mahallelere destek vermeye devam edeceğiz' şeklinde sözlerini tamamladı.