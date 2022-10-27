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Silikon Vadisi'nde bir konağın bahçesinde gömülü gizemli Mercedes çıktı. Gizemli Mercedes kime ait

Silikon Vadisi'nde bulunan zengin bir California banliyösü olan Atherton'daki peyzajcılar, yaptıkları kazı çalışmalarında yerin altına gömülü bir Mercedes araç buldu. Aracın otomobil ve sigorta dolandırıcılığı yapan Johnny Bocktune Lew'e aite olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 10:00
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Silikon Vadisi'nde bir konağın bahçesinde gömülü gizemli Mercedes bulundu

Silikon Vadisi'nde bir konağın bahçesinde gömülü gizemli Mercedes çıktı. Gizemli Mercedes kime ait
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The Guardian'da yer alan bilgilere göre, Silikon Vadisi'ndeki lüks bir konağın arka bahçesinde peyzaj mimarları, ilginç bir keşife imza attı. Yetkililer, toprağın yaklaşık 1,5 metre altına gömülü bir Mercedes-Benz bulunduğunu açıkladı. Bir kazı ile otomobili yüzeye çıkardıktan sonra sadece kullanılmayan beton torbalarıyla dolu olduğunun altını çizerken kazıda insan kalıntısı bulunmadığı ifade edildi.

Atherton Polisi yaptığı açıklamada, "Bu inceleme olay yerinde olağandışı veya şüpheli bir şey ortaya çıkarmadı ve hiçbir insan kalıntısına rastlanmadı. Olay yeri incelememizi sonuçlandırdık." ifadeleri kullanıldı.

ARACIN KİME AİT OLDUĞU MERAK KONUSU OLDU

Aracın şu an için otomobil, sigorta dolandırıcılığı da dahil olmak üzere geniş bir suç faaliyeti geçmişi olan Johnny Bocktune Lew'e ait olduğu iddia ediliyor. İddiaya göre Bocktune, 1992'de otomobilin Stanford'daki bir alışveriş merkezinden çalındığını ihbar etti ve sigorta ödemesinden 87.000 dolar aldı.

San Mateo İlçe Bölge Savcısı Steve, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda “Bu hikayede en az 15 bölüm var ve biz sadece iki bölümü biliyoruz. Diğer bölümleri bulup bulamayacağımızı bilmiyorum, ama umarım buluruz çünkü bu çok ilginç bir hikaye" ifadelerini kullandı. 

Araçtaki beton torbaların neden bulunduğu ise tamamen sır.

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