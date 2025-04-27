Silikon Vadisi'nde PayPal çetesinin yerini OpenAI mafyası alıyor

PayPal mafyası yerini OpenAI mafyasına bırakıyor. ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, 300 milyar dolarlık değerlemeye ulaşarak yapay zeka alanında devleşti. Bu hızlı yükseliş, şirketten ayrılan birçok yeteneğin kendi startup'larını kurmasına zemin hazırladı.

Öyle ki, bazı girişimler ürün bile çıkarmadan milyarlarca dolar yatırım almayı başardı. Ilya Sutskever’in kurduğu Safe Superintelligence ve Mira Murati’nin Thinking Machines Lab’i bu akımın en büyük örneklerinden.

Ancak hikâye sadece bu devlerle sınırlı değil. OpenAI mezunları, iklim değişikliğiyle mücadeleden ev robotlarına kadar birçok farklı alanda iddialı projeler geliştiriyor.

ANTHROPİC: OPENAI'YE EN BÜYÜK RAKİP

Dario ve Daniela Amodei kardeşler, 2021 yılında OpenAI’den ayrılarak San Francisco merkezli Anthropic’i kurdu. Şirket, yapay zekâ güvenliğine odaklanmasıyla tanınıyor.

2024 yılında OpenAI kurucularından John Schulman da Anthropic ekibine katılarak “güvenli yapay genel zeka” geliştirme sözü verdi. OpenAI 2024 yılında 3.7 milyar dolar gelir elde ederken Anthropic 1 milyar dolarlık gelire ulaştı. Mart 2025 itibarıyla Anthropic’in değerlemesi 61.5 milyar dolara yükseldi.

SAFE SUPERİNTELLİGENCE: DEĞERLEME 32 MİLYAR DOLAR

OpenAI’nin kurucu ortağı ve eski baş bilim insanı Ilya Sutskever, 2024’te CEO Sam Altman'ı görevden alma girişiminin ardından şirketten ayrıldı. Sonrasında Palo Alto ve Tel Aviv merkezli Safe Superintelligence şirketini kurdu.

Henüz bir ürün ortaya koymayan şirket, yalnızca “güvenli bir süperzeka” yaratma amacıyla faaliyet gösteriyor. Buna rağmen yatırımcılar projeye adeta akın etti ve firma kısa sürede 2 milyar dolar yatırım toplayarak 32 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı.

THİNKİNG MACHİNES LAB: KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR YAPAY ZEKA

OpenAI’nin eski CTO’su Mira Murati, Thinking Machines Lab’i 2025 yılı başlarında kurdu. Şirket, daha “özelleştirilebilir” ve “yetkin” yapay zeka sistemleri geliştirme hedefiyle ortaya çıktı.

San Francisco merkezli girişimin henüz bir ürünü bulunmuyor. Ancak eski OpenAI araştırmacılarının desteğiyle şimdiden 2 milyar dolarlık yatırım turu görüşmelerine başladı. Şirketin minimum değerlemesinin 10 milyar dolar civarında olacağı belirtiliyor.

PERPLEXİTY: YAPAY ZEKA DESTEKLİ ARAMA MOTORU

OpenAI’de bir yıl çalıştıktan sonra ayrılan Aravind Srinivas, yapay zeka destekli arama motoru Perplexity’i kurdu.

Jeff Bezos ve Nvidia gibi dev yatırımcıların desteğini alan Perplexity, web tarama yöntemleri konusunda tartışmalar yaratmasına rağmen büyümeye devam ediyor. 2025 yılı Mart ayında değerlemesi 18 milyar dolara ulaştı ve yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni yatırım toplama sürecine girdi.

xAI: TWİTTER'IN YENİ SAHİBİ

Kyle Kosic, OpenAI’den ayrılarak Elon Musk’ın xAI girişiminde altyapı lideri oldu. Şirket, Grok adlı rakip bir sohbet robotu geliştirdi. 2024 yılında Kosic tekrar OpenAI’ye dönse de xAI büyümeye devam etti.

Palo Alto merkezli şirket, eski adıyla Twitter olan X’i satın alarak toplam 113 milyar dolarlık birleşik bir değerlemeye ulaştı.

BU KADARLA DA BİTMİYOR

Stem AI: Twitch’in eski CEO’su ve OpenAI’nin kısa süreli CEO’su Emmett Shear tarafından kuruldu. Hakkında çok az bilgi bulunuyor ancak Andreessen Horowitz gibi önemli yatırımcılardan destek aldı.

Eureka Labs: Yapay zeka eğitim asistanları geliştiren bu şirket, bilgisayarlı görme uzmanı Andrej Karpathy tarafından San Francisco’da kuruldu.

Pilot: Eski OpenAI operasyon yöneticisi Jeff Arnold tarafından kurulan Pilot, 1.2 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştıktan sonra Arnold, kendi risk sermayesi fonunu kurmak için şirketten ayrıldı.

Adept AI Labs: OpenAI’nin eski mühendislik başkan yardımcısı David Luan tarafından kuruldu. 2023’te 350 milyon dolar yatırım aldıktan sonra kurucu ekip Amazon’a transfer oldu.

Cresta: Tim Shi tarafından kurulan Cresta, yapay zeka destekli çağrı merkezi çözümleri geliştiriyor. Şirket şimdiye kadar Sequoia Capital ve Andreessen Horowitz gibi yatırımcılardan 270 milyon dolar topladı.

Covariant: Pieter Abbeel, Peter Chen ve Rocky Duan tarafından kurulan bu şirket, robotlar için temel yapay zeka modelleri geliştiriyor. 2024 yılında Amazon tarafından büyük ölçüde satın alındı.

Living Carbon: Maddie Hall tarafından kurulan bu girişim, daha fazla karbon emen bitkiler geliştirerek iklim değişikliğiyle mücadele etmeye odaklanıyor. Şimdiye kadar 36 milyon dolar fon topladı.

Prosper Robotics: Shariq Hashme tarafından kurulan Londra merkezli şirket, evler için robot hizmetçiler geliştirme hedefinde.

Daedalus: Jonas Schneider’in liderliğindeki şirket, hassas üretim için ileri teknoloji fabrikalar kuruyor. Geçen yıl 21 milyon dolarlık Seri A yatırım aldı.

Kindo: Margaret Jennings tarafından kurulan Kindo, şirketler için AI tabanlı sohbet robotları geliştiriyor. Jennings 2024'te Fransız AI şirketi Mistral’a transfer oldu.

OPENAI'NİN MEZUNLARI GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİYOR

OpenAI mezunlarının kurduğu şirketler, yapay zeka devriminin yeni liderleri olarak ön plana çıkıyor.

Bu girişimler yalnızca yeni teknolojiler geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Silikon Vadisi'nin yatırımcıları ve dev şirketleri için de cazibe merkezi haline geliyor. OpenAI'nin yarattığı bu yeni nesil teknoloji mafyası, önümüzdeki yıllarda küresel ekonomide çok daha büyük değişimlerin habercisi olabilir.