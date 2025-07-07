Şili’nin elektrik üretiminde yenilenebilir devrim

Şili, güneş enerjisi sektöründe adeta bir devrim yaşıyor. Atacama Çöldeki eşsiz güneş ışınımı avantajıyla ülke, yenilenebilir enerji alanında küresel bir lider olma yolunda emin adımlarla ilerledi.

Toplam kurulu fotovoltaik (PV) kapasitesi 11,05 gigavat (GW) seviyesine ulaşan Şili, 2024'te bu kapasiteyi daha da artırarak elektrik üretiminde çarpıcı bir başarı elde etti.

Ülkenin güneş enerjisi santralleri, 2024 yılında 19,92 teravat saat (TWh) elektrik üreterek ulusal elektrik şebekesinin %22,3'ünü karşıladı. Bu oran, 2013 yılında %0,1'in altında olan güneş enerjisi payının ne kadar hızlı büyüdüğünü gözler önüne serdi.

ATACAMA ÇÖLÜ: GÜNEŞ ENERJİSİNİN KALBİ

Şili’nin kuzeyindeki Atacama Çölü, dünyanın en yüksek güneş ışınımı alan bölgelerinden biri olarak biliniyor. Bu doğal avantaj, ülkeyi güneş enerjisi yatırımları için bir cazibe merkezi haline getirdi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, Şili’nin fotovoltaik kapasitesi son on yılda katlanarak büyüdü.

IEA’nın raporunda, Şili’nin yenilenebilir enerji portföyünün %40’ını güneş enerjisinin oluşturduğu belirtildi. Bu başarı, ülkenin fosil yakıtlara bağımlılığı azaltma ve karbon nötr hedeflerine ulaşma stratejisinin bir parçası olarak görüldü.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) enerji sistemleri uzmanı Prof. Dr. Jessika Trancik, Şili’nin güneş enerjisi başarısını değerlendirirken, “Şili, coğrafi avantajlarını yenilikçi politikalar ve özel sektör yatırımlarıyla birleştirerek küresel bir model oluşturdu. Atacama Çölü’nün yüksek ışınım seviyeleri, düşük maliyetli fotovoltaik teknolojilerle birleştiğinde, enerji dönüşümünde çarpıcı sonuçlar doğuruyor” dedi. Trancik, Şili’nin enerji depolama sistemlerine yaptığı yatırımların da gece saatlerinde elektrik talebini karşılamada kritik bir rol oynadığını vurguladıç

Oxford Üniversitesi’nden yenilenebilir enerji araştırmacısı Dr. Nick Eyre ise Şili’nin hibrit enerji santralleri modeline dikkat çekerek, “Şili, güneş ve rüzgar enerjisini birleştiren hibrit projelerle şebeke stabilitesini artırıyor. Bu yaklaşım, yenilenebilir enerjinin güvenilirliğini güçlendiriyor ve fosil yakıtların yerini alma sürecini hızlandırıyor” dedi.

Yayımlanan bir çalışmada, Şili’nin hibrit santrallerinin elektrik üretim maliyetlerini %15 oranında azalttığı belirtildi.

YATIRIMLAR VE POLİTİK DESTEK

Şili hükümeti, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırmak için 2010’lu yıllardan bu yana güçlü teşvikler sundu.

Enerji Bakanlığı’nın verilerine göre, özel sektör yatırımları ve devlet destekli projeler sayesinde güneş enerjisi kapasitesi her yıl ortalama %20 büyüyor.

Ülke, 2030 yılına kadar elektrik üretiminin %70’ini yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı hedefledi. Bu hedef doğrultusunda, batarya depolama sistemleri ve şebeke altyapısına yapılan yatırımlar hız kazandı. BloombergNEF’in 2024 raporuna göre, Şili’nin enerji depolama kapasitesi 2023’te 1,5 GW’a ulaşarak bölgesel liderliğini pekiştirdi.

EKONOMİK VE ÇEVRESEL KAZANIMLAR

Güneş enerjisinin yükselişi, Şili’nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltarak ekonomik faydalar sağladı.

Güneş enerjisi sayesinde 1,2 milyar dolarlık doğalgaz ithalatı önlendi. Ayrıca, karbon emisyonlarında %18’lik bir düşüş kaydedildi, bu da Şili’nin Paris İklim Anlaşması taahhütlerine uyumunu güçlendirdi.

Stanford Üniversitesi’nden çevre bilimci Dr. Mark Z. Jacobson, “Şili’nin güneş enerjisi atılımı, hem ekonomik hem de çevresel açıdan sürdürülebilir bir geleceğin mümkün olduğunu kanıtlıyor,” yorumunu yaptı.

GELECEK HEDEFLERİ VE KÜRESEL İLHAM

Şili, 2035 yılına kadar fotovoltaik kapasitesini 20 GW’a çıkarmayı planladı. Uzmanlar, bu hedefin ülkenin enerji bağımsızlığını güçlendireceğini ve Latin Amerika’daki diğer ülkelere ilham vereceğini düşünüyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Direktörü Francesco La Camera, “Şili’nin güneş enerjisi yolculuğu, yenilenebilir enerjinin ekonomik ve çevresel dönüşüm potansiyelini gösteriyor. Bu model, gelişmekte olan ülkeler için bir yol haritası olabilir” dedi.

Şili’nin güneş enerjisi alanındaki bu çarpıcı yükselişi, hem bilimsel hem de ekonomik açıdan küresel bir başarı öyküsü olarak dikkat çekti.

Ülke, Atacama Çölü’nün gücünü arkasına alarak sürdürülebilir bir geleceğe doğru hızla ilerledi.