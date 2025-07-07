Şili’nin ticaret fazlasında daralma

Kaynak: Haber Merkezi
Şili’nin ticaret fazlasında daralma

Şili’nin ticaret fazlası Haziran 2025’te 1,33 milyar dolara geriledi. İhracattaki güçlü artışa rağmen, ithalattaki yükseliş fazladan fazla düşüşe neden oldu.

Şili Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Haziran ayında ihracat yüzde 10,6 artarak 8,29 milyar dolara ulaştı. Metal ürünleri, makine ve ekipman ihracatındaki yüzde 19,7’lik büyüme dikkat çekti. Metal mamulleri ihracatı yüzde 52,5 artarken, taşıma ekipmanları yüzde 32 yükseldi. Ormancılık ve mobilya sektöründe yüzde 17,6 artış yaşandı, özellikle odun yongası ihracatı yüzde 81,7, kontrplak ise yüzde 20,4 arttı. Tarım sektöründe meyve ihracatı yüzde 23,2 yükseldi. Madencilik sektörü yüzde 15 büyürken, molibden konsantresi ihracatı yüzde 142,6 arttı. Bakır ihracatı da yüzde 17,6 yükseldi.

İthalat ise yüzde 22,1 artışla 6,96 milyar dolara çıktı. Sermaye malları yüzde 24,4, ara malları yüzde 21,7 ve tüketim malları yüzde 19,6 arttı. Şili ekonomisinde hem ihracat hem de ithalatın hareketlendiği bu dönemde ticaret fazlası daraldı.

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