Şili'nin yeni başkan adayı Tohá, İç İşleri Bakanlığı'ndan istifa etti

Şili’nin eski İçişleri Bakanı Carolina Tohá, ülkenin bir sonraki başkanı olma yolunda önemli bir adım attı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Gabriel Boric, Tohá’nın İçişleri Bakanlığı görevinden istifasını kabul etti ve yerine Başkanlık Genel Sekreteri Álvaro Elizalde'yi atadı. Bu olay, Şili’nin politik gündemini bir anda değiştirdi ve Tohá, görevinden ayrılmasının ardından başkanlık seçimleri için adaylığını açıkladı.

Tohá, İçişleri Bakanlığı'ndaki görevini ve bu süreçte elde ettiği deneyimlerini, Şili’ye hizmet etmek için kullanmak istediğini belirtti. "Bütün bu deneyimi ülkemin hizmetine sunmak istiyorum ve bu aşamaya gelmek için hazır olduğumu düşünüyorum," dedi. Ayrıca, seçim için başkanlık yarışına girme kararıyla ilgili olarak, "Hayatım boyunca birçok politik mücadelede bulundum. Ülkem için önemli olduğuna inandığımda asla geri durmadım. Şimdi, Cumhurbaşkanlığı için bir başka mücadeleye başlama zamanı geldi," şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı’ndaki görevinden ayrılmasının ardından, Tohá bu dönemdeki sorumluluklarını büyük bir özveriyle yerine getirdiğini ve bu süreçten ayrılmasının kolay olmadığını da sözlerine ekledi. Ancak, ülkenin geleceği adına daha büyük bir sorumluluk üstlenme kararı aldığını belirtti. "Beni bu göreve getiren sorumluluk, bugünkü seçim kararımı almama da yol açtı. Şili'yi daha ileriye taşımak ve daha büyük bir görev üstlenmek için enerjim var," dedi.

Carolina Tohá, başkanlık seçimlerine adaylığını koyarken, bu kararın sadece kişisel bir tercih olmadığını, aynı zamanda kendi nesline ve Şili'ye hizmet etme arzusunun bir yansıması olduğunu vurguladı. Adaylık kararının yıllarca üzerinde düşünülen ve olgunlaşan bir karar olduğunu belirterek, “Bu karar sadece hesaplarımıza dayanarak alınmış bir karar değildir. Biz, Şili’ye farklı bir seçenek sunmak istiyoruz. Şili için yeni bir alternatif ve vizyon öneriyoruz," dedi.

BAŞKANLIK İÇİN YENİ BİR VİZYON: İLERLEME, BİRLİK VE GÜVENLİK

Tohá, geçmişteki siyasi kariyerine dayalı olarak kendisini Şili'ye hizmet etmeye hazır hissettiğini ifade etti. “Şili’nin geleceği için, deneyimimle birlikte yeni bir hükümet kurma kararlılığı taşıyorum. Şili için yeni bir ulusal proje sunmak istiyorum. Bu proje, ilerleme, birlik ve güvenlik üzerine kurulacak,” diye ekledi.

Ayrıca, Şili halkına yönelik olarak “Şili'ye güvenin” çağrısında bulundu. “Ben Şili’ye inanıyorum. Ve tüm Şilili vatandaşlarının da Şili’ye güvenmesini istiyorum. Hep birlikte, birbirimize güvenerek, tüm zorlukların üstesinden gelebiliriz,” ifadelerini kullandı. Tohá, ülkenin karşı karşıya olduğu küresel belirsizliklere de değinerek, Şili’nin bu zor dönemde güçlü ve dirayetli bir ülke olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

BİRLEŞİK BİR ŞİLİ İÇİN YENİ BİR YÖN

Şili’nin mevcut durumu hakkında yorumda bulunan Tohá, ülkenin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu kabul etse de, halkına güvenerek bu sorunların üstesinden gelinebileceğini belirtti. “Şili, büyük bir ülke. Üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilecek kadar güçlü ve kararlı bir halkı var. Birçok zorlukla karşı karşıya olsak da, bunlar Şili'nin yolundan sapmasına neden olamaz,” dedi.

Bu açıklamalar, Tohá'nın başkanlık için yeni bir umut ve vizyon sunduğunu gösteriyor. Adaylık sürecinde, Şili halkına güven ve birlik mesajları vererek, geleceğe yönelik pozitif bir yol haritası çizmeyi hedefliyor.