Silivri Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Silivri Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı hayatını kaybetti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı'nın geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Silivri Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı, rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Savcı Burhan Bıçkı'nın vefat haberini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ifadeleri kullandı:

"Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcımız Burhan Bıçkı’nın geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhum Savcımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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