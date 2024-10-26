Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu: Çocukların elinden iyilikle güzellikle tutmaya çalışıyoruz

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Halk TV’de Serhan Asker’in sunduğu Görkemli Hatıralar programında Silivri’nin tarihi ve kültürel değerleri ile belediye olarak gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsetti. Kalepark’ta gerçekleşen yayında konuşan Balcıoğlu, Silivri'nin hem tarihî hem de doğal güzellikleriyle bir huzur adası olduğunu ve özellikle çocukların eğitimi için çaba sarf ettiklerini belirtti. “Çocuklarımız kim tutarsa onların elinde kalıyor, bunu hep söylüyorum. Bu yüzden çocukların elinden iyilikle güzellikle tutmaya çalışıyoruz,” diyerek çocuklara olan önceliklerini vurguladı.

Balcıoğlu, Kaleiçi’nin tarihinin Bizans’a dayandığını ve Orhan Gazi’nin burada Bizans Prensesi Theodora Hatun ile evlendiğini hatırlattı. Yaz aylarında nüfusu 1 milyona ulaşan ilçenin, İstanbul’un en temiz sahillerinden birine sahip olduğunu ve Balkan kültüründen izler taşıdığını da dile getirdi.

Programda Nazım Hikmet de anıldı. Balcıoğlu, Nazım Hikmet’in “Erkin” adlı gemideki donanma davasının Silivri açıklarında gerçekleştiğini belirtti. Şairin 111. doğum gününde Silivrili heykeltıraş Kemal Tufan tarafından yapılan heykeli tanıtarak "Seni Düşünmek Güzel Şey" şiirini okudu.

Coğrafi işaretli Silivri yoğurdu da programda tanıtıldı. Balcıoğlu, Silivri Tarımsal Üretim Merkezi tarafından hazırlanan yoğurdun, ilçenin doğal koşullarında otlayan hayvanların sütünden elde edildiğini ve doğallığının korunduğunu vurguladı. Lavanta, sebze-meyve stantları ile Silivri’nin yerel ürünleri de tanıtıldı. Halk oyunları ekibinin gösterisiyle renklendirilen etkinlikte Balcıoğlu, İstanbul’un 39 ilçesi içinde sadece Silivri'nin kendine özgü bir halk oyunları ekibine sahip olduğunu ve uluslararası başarılar kazandıklarını paylaştı.

Programın diğer konuğu olan yazar Ataol Behramoğlu ise Silivri'nin cezaeviyle anılmasının ötesinde doğası ve tarihi güzelliklerinin öne çıkarılması gerektiğini ifade etti.