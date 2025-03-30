Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gazitepe'deki kahvehaneleri gezerek vatandaşlarla bayramlaştı. Balcıoğlu, "Hep birlikte daha nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Her günümüz bayram tadında geçsin, Ramazan Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gazitepe'deki kahvehaneleri gezerek vatandaşlarla bayramlaştı. Balcıoğlu, "Hep birlikte daha nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Her günümüz bayram tadında geçsin, Ramazan Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, oğlu Sarp Balcıoğlu ile Ramazan Bayramı Bayram namazını Piri Mehmet Paşa Camii'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Balcıoğlu, "Hep birlikte daha nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Her günümüz bayram tadında geçsin, Ramazan Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu bayram namazının ardından Gazitepe’ye geçerek kahvehaneleri ziyaret etti. Vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Başkan Balcıoğlu, onların önerilerini dinledi ve ilçede yapılan bayram hazırlıklarından bahsetti.

Son Haberler
Balıkesir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Ergin Ataman'dan Ekrem İmamoğlu mesajı
Ergin Ataman'dan Ekrem İmamoğlu mesajı
Manisa Büyükşehir Belediyesi, iftar sofraları ile 146 bin 800 kişiye hizmet verdi
Manisa Büyükşehir Belediyesi, iftar sofraları ile 146 bin 800 kişiye hizmet verdi
Mahir Polat'ın avukatı Erdem: Anjiyo oldu, şu an iyi
Mahir Polat'ın avukatı Erdem: Anjiyo oldu, şu an iyi
Bodrum Belediyesi'nden çocuklara bayram hediyesi
Bodrum Belediyesi'nden çocuklara bayram hediyesi