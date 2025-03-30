Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Gazitepe'deki kahvehaneleri gezerek vatandaşlarla bayramlaştı. Balcıoğlu, "Hep birlikte daha nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Her günümüz bayram tadında geçsin, Ramazan Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, oğlu Sarp Balcıoğlu ile Ramazan Bayramı Bayram namazını Piri Mehmet Paşa Camii'nde kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Balcıoğlu, "Hep birlikte daha nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Her günümüz bayram tadında geçsin, Ramazan Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu bayram namazının ardından Gazitepe’ye geçerek kahvehaneleri ziyaret etti. Vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Başkan Balcıoğlu, onların önerilerini dinledi ve ilçede yapılan bayram hazırlıklarından bahsetti.