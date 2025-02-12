Silivri Belediyesi ekipleri, kar ve buzlanmaya karşı teyakkuzda

Silivri Belediyesi, hava şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla ilçe genelinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Silivri Belediyesi, kentte etkili olan hava şartlarında yaşanabilecek sorunları engellemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ilçe genelinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütülüyor. Özellikle okulların ve çevresinde yoğunlaştırılan faaliyetlerle öğrenciler ve yayaların güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabilmesi için gerekli önlemler alınıyor.