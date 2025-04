Silivri Belediyesi’nden çiftçiye silajlık mısır

Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iş birliğiyle Müjdat Gürsu Tesisleri’nde çiftçiye silajlık mısır dağıtıldı.

Silivri Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Müjdat Gürsu Tesisleri’nde düzenlenen etkinlikte çiftçilere silajlık mısır desteği sağlandı. İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık’ın katılımıyla gerçekleşen dağıtım programına Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Murat Kaptan ve Yolçatı Mahalle Muhtarı Samet Aktaş katıldı.

İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık, Ekrem İmamoğlu’nun selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, tarımsal üretimin ve hayvancılığın önemine dikkati çekti. Üretimin sürdürülmesi için her tarlanın ekilmesi, her ahırın dolu olması gerektiğini vurgulayan Atalık, “Bizim görevimiz; çiftçinin, üreticinin her koşulda yanında olmak ve üretimin devamlılığını sağlamaktır. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun bizlere verdiği en net talimat budur” dedi.

İstanbul genelinde yürüttükleri tarım desteklerine ilişkin bilgi veren Atalık, 2021 yılından bu yana yaklaşık bin 400 çiftçiye toplamda 6 bin torba silajlık mısır tohumu dağıtıldığını, sadece bu yıl bin 700 torba tohumun daha çiftçilere ulaştırıldığını ifade etti. Atalık, “Siz bu tohumları toprakla buluşturacak, hayvanlarınızın yem ve enerji ihtiyacını karşılayacaksınız. Biz de her zaman sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Siz talep ettikçe biz çalışmaya devam edeceğiz. Temsilcilerinizle oturup ortak akılla en doğru üretim modellerini birlikte belirleyeceğiz. Hep birlikte bu ülkenin tarımını büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer ise “Çiftçimizin bu desteğe gerçekten ihtiyacı vardı. Sağlanan katkı, üretimin devamlılığı açısından çok kıymetli. Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Murat Kaptan, “Çiftçilerimiz adına bu değerli katkıdan dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Üreticilerimizin yanında olunması bizler için çok kıymetli" diye konuştu.

Yolçatı Mahalle Muhtarı Samet Aktaş, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte üreticinin yanında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Yapılan destekler hem üreticimizin moralini yükseltiyor hem de bölge tarımına güç katıyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çiftçilere silajlık mısır tohumları dağıtıldı.