Silivri Belediyesi'nden engelli vatandaşlara destek

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini devam ettiriyor. Bu çalışmalar kapsamında 20 tekerlekli sandalye, 1 akülü tekerlekli sandalye, 3 rolatör, 2 engelli puseti, 5 hasta yatağı, 3 walker, 5 havalı yatak ve 5 koltuk değneği temin edilerek, vatandaşlara ulaştırıldı.
Yardımlardan, 65 yaş üstü engelli raporuna sahip kişiler faydalanabilecek. Destek almak isteyen vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi’ne giderek başvurularını gerçekleştirebilecekler.