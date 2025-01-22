Silivri Belediyesi'nden engelli vatandaşlara destek

Kaynak: ANKA
Silivri Belediyesi'nden engelli vatandaşlara destek

Silivri Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. Engelli bireylerin daha konforlu bir yaşam sürmesi amacıyla yapılan yardım faaliyetleri kapsamında çeşitli malzemeler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini devam ettiriyor. Bu çalışmalar kapsamında 20 tekerlekli sandalye, 1 akülü tekerlekli sandalye, 3 rolatör, 2 engelli puseti, 5 hasta yatağı, 3 walker, 5 havalı yatak ve 5 koltuk değneği temin edilerek, vatandaşlara ulaştırıldı.

Yardımlardan, 65 yaş üstü engelli raporuna sahip kişiler faydalanabilecek. Destek almak isteyen vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi’ne giderek başvurularını gerçekleştirebilecekler.

Silivri Belediyesi'nden engelli vatandaşlara destek

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