Silivri Belediyesi'nden tarımsal üretime destek

Silivri Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve yerel kalkınmayı güçlendirmek amacıyla çalışmalarını ve projelerini sürdürüyor.

Silivri Belediyesi, Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi'nde (TÜRAM) bulunan seralarda yetiştirilen domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, kabak çeşitleri olmak üzere toplamda 150 bin yazlık sebze fidesi, atalık tohumlardan elde ediliyor. Yazlık fideler, Mahalle Evleri’ndeki kadın üreticilerden başlayarak, talep eden üreticilere, mayıs ayında ücretsiz olarak dağıtılacak.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri'yi tarımda öncü ilçe yapana kadar çalışacaklarını belirterek, bereketli topraklardan elde edilen mahsulleri öncelikle kadın üreticilerle buluşturacaklarını kaydetti.

Belediyeye ait tarım arazilerinde bu yıl ilk kez 10 dönüm nohut ve 10 dönüm fasulye ekimi gerçekleştirildi. Ayrıca ihtiyaç sahibi hanelere dağıtılacak yağlar için bin 500 dönümlük ayçiçeği ekimi de bu yıl devam ediyor.

Tarım faaliyetlerini sosyal destek politikalarıyla birleştiren Silivri Belediyesi, üretimden elde edilecek nohut, fasulye ve ayçiçek yağlarını, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ulaştıracak. Dağıtım, Silivri Belediyesi Birlikte Dayanışma Marketi aracılığıyla yapılacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Balcıoğlu, tarımsal üretimi sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil, sosyal bir dayanışma aracı olarak gördüklerini aktardı. Belediye arazilerinde ilk kez yapılan nohut ve fasulye ekiminin bu anlayışın bir parçası olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, üretimden elde edilecek tüm ürünlerin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi. Balcıoğlu, bu projelerin arkasında emek, inanç ve dayanışma kültürünün yer aldığını vurgulayarak, “Silivri Birlikte Güzel” anlayışıyla hem üretimi desteklemeye hem de sosyal adaleti güçlendirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Belediyeye ait 10 dönümlük tarım arazisinde, beş farklı üzüm çeşidinden oluşan aşılı asma fidanları toprakla buluşturularak, bu alanda ilk kez gerçekleştirilen bir tarımsal üretim projesi hayata geçirildi.

Balcıoğlu, "Silivri Belediyesi olarak hem üretimi destekliyor hem de gençlerimizi tarıma teşvik ediyoruz. Bu üzüm bağı, tarım lisesi öğrencilerine uygulamalı eğitim imkanı sunarken, üreticilerimize de modern tarım tekniklerini gösterecek bir örnek alan olacak. Amacımız, sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak ve ilçemizde kırsal kalkınmayı güçlendirmektir” dedi.

Üzüm bağından elde edilecek ürünlerle, ilerleyen süreçte pekmez, kuru üzüm ve üzüm suyu gibi katma değeri yüksek gıda ürünlerinin üretilmesi planlanıyor. Ayrıca, proje kapsamında Silivri Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tarım lisesi öğrencilerine ve yerel üreticilere yönelik çeşitli eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılacak.