Silivri Belediyesi’nin bu yıl 63’ncüsünü düzenlediği Yoğurt Festivali sona erdi

Silivri Belediyesi'nin bu yıl 63'üncüsünü düzenlediği Yoğurt Festivali'nin üçüncü gününde coşkuyla sona erdi. Festivalde turnuvalar, şenlikler ve konserler düzenlendi, vatandaşlar unutulmaz bir gün yaşadı.

Silivri Belediyesi, her yıl düzenlediği Yoğurt Festivali'nin bu yıl 63'üncünü düzenledi. 3 gün süren festivalin son gününe, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Festivalin üçüncü gününde de turnuvalar, şenlikler ve konserlerin yanı sıra halk oyunları, stantlar ve çocuk oyun alanları da yer aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalin üçüncü gününde Rubato ve Sinem Senna sahne aldı. Festivalde konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, festivalde yoğurt sponsoru olan Aslan Yoğurt Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Onay'a hediye takdim etti. Başkan Balcıoğlu'na teşekkürlerini ileten Onay, "Aslan Yoğurt ailesi olarak bize verilen bu şilti büyük ve gurur ve memnuniyetle alıyoruz. 1940 yılından beri geleneklere bağlı kalarak üretim yapan firmamız, sadece bir ürün olarak değil bir geçmiş yansıtmaktadır" dedi.

"BENİM GÜZEL SİLİVRİ'ME HER ŞEY YAKIŞIYOR"

Konuşma yapan Başkan Balcıoğlu, "Bakın ben her yerde söylüyorum. Burada da söyleyeceğim. Bizim burada bir arada olmamızı sağlayan, bakın kadın, çoluk çocuk hep birlikteyiz bu güzel Festivali yapıyoruz, özgürce eğleniyoruz sorunsuz bir şekilde düşüncelerimizi ifade ediyoruz. Bunun en büyük gücü, her zaman söylüyorum, gururla söyleyeceğim son nefesime kadar da söyleyeceğim Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ayrıca buradan Aslan Yoğurt Yönetim Kurulu Başkanına destekleri için teşekkür ediyorum" dedi. Rubato grubundan "Hangimiz sevmedik" şarkısını isteyen Başkan Balcıoğlu, "Benim güzel Silivri'me her şey yakışıyor. Rubato gerçekten çok kuvvetli bir ses, ekip olarak harikalar. Ben onları ağırladığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Rubato grubuna teşekkürlerini ileten Başkan Balcıoğlu, gruba Silivri yoğurdu ve çiçek takdim etti.

TURNUVALAR YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tavla turnuvasında birinci Mehmet Doğrucan, ikinci Doğukan Piriştine, üçüncü Bülent Yorulmaz oldu. Dereceye giren yarışmacıların ödüllerini Belediye Meclis Üyeleri Önder Çolak ve Yalçın Ekici takdim etti. Turnuvada, en çok tur atlayan kadın oyuncu Seda Çakır oldu. Satranç Turnuvasında ise, 2012 altı doğumlularda Yılmaz Üçgül birinci, Onur Akıncıoğlu ikinci, Abdurrahman Akgül üçüncü oldu. 2012 üzeri doğumlularda ise birinci Devin Kaan Ersin, ikinci Ahmet Barış Susulu, üçüncü Osman Efe Topaloğlu oldu. Dereceye giren yarışmacıların ödüllerini Belediye Meclis Üyeleri Aykut Batur, Hatice Gözen ve Elif Yılmazer takdim etti.

Ayrıca, Silivri Halk Dansları Topluluğu'nun sergilediği halk oyunları vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Topluluğa çiçek takdimini, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Tan Hüseyin Kıroğlu yaptı.