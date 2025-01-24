Silivri cezaevi önünde Ümit Özdağ'a destek çadırı... Eski genel başkan yardımcısı Ali Çolak paylaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 3 gün önce Ankara’da yemek yediği esnada etrafı polisler tarafından sarılarak "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla gözaltına alınarak İstanbul’a getirildi.

Yaşanan olaya birçok siyasi ve vatandaş tepki gösterirken, iktidarın bu hamlesine kendi seçmenlerinden de tepki gösterenler oldu.

Özdağ, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından beraat ederken bu kez de "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlamasıyla yargılandı. Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” suçlamasıyla bu kez tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi.

Zafer Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Silivri cezaevi önünde Zafer Partisi otağı kurduklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabı X’den paylaşımda bulunan Çolak, “UYAN DİREN ÖZGÜRLEŞ…” diyerek, “Adalet ve Demokrasi nöbeti Silivri cezaevi önünde başlamıştır. ZULME KARŞI MUKAVEMET…” ifadelerini kullandı.

UYAN

DİREN

ÖZGÜRLEŞ…



Adalet ve Demokrasi nöbeti Silivri cezaevi önünde başlamıştır.



ZULME KARŞI MUKAVEMET… pic.twitter.com/TR2hxEGy3h — Ali Dinçer Çolak (@Alidincercolak) January 24, 2025

Çolak, “Zaferin Otağı” pankartıyla kurdukları çadırın fotoğraflarını da paylaştı. İşte o görüntüler:

ÇOLAK’TAN BİR PAYLAŞIM DAHA

Zafer Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak, Ümit Özdağ için Silivri cezaevinin önüne kurdukları otağın önünden ateş yaktıkları anı paylaşarak “Ateşimizi de yaktık” ifadelerini kullandı.